La brigade des souvenirs Tome 4 : Le mur de Hans

2 octobre 1964. Berlin, la nuit. Face au Mur, le petit Hans, dans les bras de sa maman, salue son papa malheureusement coincé du côté Est... Des années plus tard, de nos jours, Tania, Alban et Théo, fondateurs de la Brigade des souvenirs, retournent les vieilles affaires de Pierre, papa de Tania et Alban. Leur objectif : trouver des trésors à vendre lors d'un futur vide-greniers ! Mettant la main sur une série de vieilles cassettes audio, ils vont découvrir que Pierre, adolescent, échangeait avec un correspondant allemand, un certain Hans... L'occasion pour la Brigade de découvrir le destin incroyable et touchant de ces familles séparées par le Mur de Berlin... Mais parviendront-il à retrouver Hans, des décennies plus tard, ainsi que le morceau du Mur qu'il offrit à Pierre ? Emotion, rire, Histoire et amitié : voici le programme de cet album à la fois palpitant et pédagogique !