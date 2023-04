Après la bataille. Mémoires et usages des champs de bataille, du XVIe siècle à nos jours

Que reste-t-il d'une bataille et que vient voir le visiteur sur le lieu où elle s'est déroulée ? C'est aux diverses façons dont les sites et les paysages portent la mémoire des évènements guerriers que cet ouvrage collectif est consacré. Il s'agit, en diversifiant les cas d'étude et en envisageant cinq siècles d'histoire, de montrer l'ancienneté et l'évolution progressive des usages des champs de bataille, qu'ils soient touristiques, politiques, pédagogiques ou encore artistiques.