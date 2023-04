Disney Princesses bal masqué. Avec + de 1000 gommettes

Retrouve toutes les princesses Disney dans ce livre de jolis coloriages à compléter de gommettes mosaïques pour embellir les décors, les personnages et les somptueuses robes de tes héroïnes préférées ! Toutes les princesses Disney sont mises à l'honneur dans ce beau livre de coloriage avec des gommettes mosaïques pour compléter les décors, les personnages et leurs magnifiques robes. Les gommettes permettent à l'enfant de développer sa dextérité et sa créativité, tout en s'amusant !