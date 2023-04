Star Wars - Thrawn L'Ascendance Tome 3 : Moindre mal

Dans ce final épique, Thrawn a le destin de l'Ascendance chiss entre les mains : " Mon travail est de protéger l'Ascendance et le peuple chiss... Peu importe le prix, je le paierai. " Pendant des milliers d'années, l'Ascendance chiss a été une île de tranquillité. Dirigée par les Neuf Familles Régnantes, elle se tient comme un rempart face au Chaos et aux Régions Inconnues. Mais cette stabilité a été mise à l'épreuve par un ennemi audacieux qui fragilise les liens de confiance et de fidélité, entraînant des divisions parmi les familles. Malgré les efforts de la Flotte de Défense et d'Expansion, la guerre civile gronde. Les Chiss ne sont pas étrangers à la guerre. Leur statut mythique au coeur du Chaos a été acquis à la suite d'actes terribles, certains enfouis depuis bien longtemps. Pour assurer l'avenir de l'Ascendance, Thrawn va devoir plonger profondément dans ce passé et dévoiler les sombres secrets entourant l'ascension de la Première Famille Régnante. Afin d'assurer le salut de l'Ascendance, Thrawn est-il prêt à tout sacrifier ? Y compris le seul foyer qu'il ait jamais connu ?