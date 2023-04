Cuisiner en camping-car

Mini-cuisine mais maxi-plaisir : 80 recettes à faire sur la route Partir en voyage en emmenant sa maison, le rêve... Pourtant, dans un espace réduit, cuisiner nécessite un peu d'organisation : peu d'ustensiles, un petit espace de travail, un frigo minuscule et parfois un four... comment bien manger et se faire plaisir pour que le voyage soit une joie ? Découvrez 80 recettes ingénieuses et délicieuses pour cuisiner comme chez vous tout en partant en voyage ! - des astuces pour remplir intelligemment les placards et organiser la préparation de vos repas - des recettes de base pour gagner du temps (vinaigrettes, mélanges d'épices, graines) - des recettes variées, du petit-déjeuner au dîner - des astuces pour "pimper" des plats tout prêts - des recettes pour tous : pour l'hiver ou l'été, pour les kids, les duos, les copains au camping, pour ceux qui ont un four, pour 4 jours sans courses... Granola salé, mix pour crêpes, pizza à la poêle, pâtes maison, pains plats, salades, tartinades, soupes froides et chaudes, feuilletés apéro à la poêle, tacos, meatballs, one pot pasta, frittata, omelette, grillades pour la pause barbecue, gâteau au chocolat à la poêle, cheesecake sans cuisson... Autant d'idées pour réussir votre voyage jusque dans l'assiette !