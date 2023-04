Un regard pluriel et international, historique et actuel, sur la profession d'avocat. Ce tome 64 des Archives de Philosophie du Droit ambitionne de fournir les éléments d'une réflexion historique, comparative, transversale et prospective sur le métier d'avocat. e. Dans cette approche, l'avocat. e n'est pas seulement un auxiliaire du droit, mais une partie essentielle de sa création continue dans la vie sociale, économique et judiciaire, aux niveaux national et international. Ce volume réunit une quarantaine d'articles provenant de plusieurs pays européens et non-européens, émanant d'avocat. e. s et d'universitaires, juristes, économistes et philosophes, auxquels s'ajoute une contribution du Premier Président de la Cour de cassation. Cet ensemble permet ainsi d'envisager les constantes de la profession à travers le temps, comme ses nouvelles exigences, qui sont celles du droit contemporain.