Engagé dans une conquête du pouvoir, Gilles Krafft, riche entrepreneur, confesse les ombres de son existence à son meilleur ami. Le temps d'une nuit, les deux hommes sont emportés dans une spirale de jalousies et de rancoeurs. Ils se remémorent les épisodes majeurs de leur vie et tentent de se convaincre de leurs choix. Quel chemin Gilles Krafft dut prendre pour se hisser à son rang ? Quel rôle joua Janice, dont ils furent tous les deux épris, dans leur naufrage commun ? Déjà les mouches nous plonge dans un monde où chacun est confronté à ses limites, où les solitudes s'entrechoquent et où les destins vacillent dangereusement.