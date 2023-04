La Fille du gladiateur

En Gaulle, à Lugdunum, la jeune Lucilla devient gladiatrice pour découvrir la vérité sur son père Sur le point de mourir la mère de Lucillla lui raconte l'histoire de Tigris son père : "Avant ta naissance, je vivais à Lugdunum avec ton père et ta grand-mère. Ton père Lucius était gladiateur On l'appelait Tigris. Ton père avait trente ans quand Pacatus, le gouverneur de Lugdunaise, a décidé de le récompenser de ses exploits en lui rendant sa liberté. Mais il a disparu la veille de la cérémonie. Il est sorti dans l'après-midi et il n'est jamais rentré. Le gouverneur l'a fait chercher partout, sans succès. Pour finir, il s'est emparé de tous ses biens et nous a renvoyées, ta grand-mère et moi". Et Lucilla partit sur les traces de son père...