Rester sans voix devant la beauté grandiose des landes, des lochs et des montagnes ; aller d'abbayes en châteaux hantés ; percer les mystères du tartan, du haggis ou du whisky ; embarquer pour l'une des 900 îles du pays... D'Edimbourg aux Shetland en passant par Glasgow et les Highlands, prenez une belle douche écossaise ! - Les sites et visites incontournables- Des expériences authentiques- Toutes nos adresses coups de coeur- Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies- Les sélections et conseils des habitants- Des cartes, des plans et des infographies...