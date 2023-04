La bourse en 50 notions clés pour les nuls

Les principales notions de la Bourse expliquées Ce livre s'adresse à tous ceux qui voudraient faire fructifier leur épargne ou qui, tout simplement, aimeraient savoir comment fonctionne la Bourse et à quoi elle sert. Le CAC 40, les obligations, les marchés financiers, les dividendes... ce n'est finalement pas si compliqué ! Dans cet ouvrage, vous trouverez 50 notions clés, expliquées de façon claire et synthétique, pour vous permettre de mieux comprendre comment marche la Bourse et d'y faire les bons paris. 50 notions, dont : Le bitcoin et les autres cryptoactifs Les actions Les turbos La gestion indicielle L'investissement socialement responsable