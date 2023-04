Mon petit guide pour se promener en bord de mer

Ce petit guide très complet offre une vision globale des différents océans et mers qui habillent notre belle planète bleue. A travers une approche souvent écologique et toujours didactique, l'auteure amène l'enfant à évaluer les enjeux qui se cachent derrière une promenade en bord de mer ou d'océan : l'importance de cet écosystème mais aussi sa fragilité, et comment se comporter pour le préserver et le comprendre. Elle invite également l'enfant à la découverte de la flore et de la faune de ce milieu. 11 fiches activités terminent l'ouvrage : créer des constructions de sable ou des objets décoratifs grâce aux éléments de la plage, apprendre la signalétique côtière, s'exercer à la photographie balnéaire, repérer les traces de passage des animaux... Des idées riches et variées pour apprendre et s'amuser en bord de mer.