Le motu proprio. Traditionis custodes

La présente étude se veut une lecture canonique du motu proprio Traditionis custodes ainsi que de la Lettre d'accompagnement, principalement sous l'angle de leur rationalité. On sait que la rationalité est une des caractéristiques essentielles d'une norme juridique, de sorte qu'en toute rigueur de termes, une norme irrationnelle n'est pas une norme et n'oblige pas. Nous envisagerons d'abord brièvement le statut juridique de ces documents. Puis nous étudierons l'affirmation qui est au cÅur de tout ce dispositif et sa raison d'être, à savoir que les livres liturgiques promulgués par saint Paul VI et saint Jean-Paul II sont l'unique expression de la lex orandi du rite romain. Nous verrons enfin comment nombre de principes fondamentaux du droit canonique sont mis à mal par ces nouvelles normes. Nous essayerons alors d'en tirer quelques conclusions : quel sera l'avenir de cette législation ?