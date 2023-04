Ce livre invite ses lecteurs - étudiants, enseignants ou amateurs - à revisiter tout l'art du XVIIe siècle, fait de contrastes et même de contradictions. C'est en montrant l'envers du Siècle d'or espagnol que Velázquez le glorifie ; Bernin caricature le cardinal Borghèse pour lequel il a pourtant sculpté des chefs-d'oeuvre ; la gravure diffuse tout autant qu'elle concurrence le grand genre de la peinture ; les artistes de Mexico métissent formes européennes et habitus visuels autochtones pour produire une créolisation inédite... C'est à la complexité d'une période artistique à nulle autre pareille que ce livre prétend introduire. Il synthétise les connaissances actuelles, ouvre des perspectives et souhaite pousser le lecteur à articuler ses propres réflexions sur les oeuvres. De plus, les commentaires d'une cinquantaine d'oeuvres d'art, de Caravage à Wren, permettent de découvrir comment regarder les créations de ce XVIIe siècle européen, d'en éprouver comme d'en partager l'émerveillement.