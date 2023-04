Spirale N° 104 : A table les bébés !

Passer d'une alimentation liquide à une alimentation solide est source de multiples découvertes et apprentissages pour les bébés : sensorielles, motrices, sociales, relationnelles. Et, source de nombreux questionnements pour les adultes qui les accompagnent dans ce cheminement, tant les pratiques sociales, culturelles, pédagogiques, idéologiques même diffèrent... sans compter les diverses informations, plus ou moins scientifiques, qui s'y réfèrent et les préconisations voire les injonctions qui en découlent : l'âge, la nature et le rythme de la diversification, l'installation de l'enfant à table -individuelle ou familiale -, l'obligation de " goûter un peu, quand même " ... Tout cela pour assurer une bonne santé, une diététique prônant " un bon équilibre alimentaire " et tenter de prévenir d'hypothétiques troubles de l'alimentation, risques d'obésité ou conflits relationnels, et, dans le souci d'une " bonne " éducation. Comment s'y repérer ? Comment donner la possibilité aux enfants et aux adultes de construire ensemble leur propre chemin singulier ? Ce numéro de la revue Spirale cherche à présenter une réflexion sur le repas des bébés, d'ici et d'ailleurs, les héritages et représentations qui s'y rattachent ; ainsi que des pratiques possibles, diverses mais argumentées pour comprendre ce qui les sous-tendent ... et pouvoir faire ses propres choix de façon plus " éclairée " ? Ce qui rassemble ces différents articles, est l'attention portée à ce que le bébé sait exprimer, déjà tout petit, de ses goûts, rythmes, intérêts, capacités, plaisirs ; le soutien de ses désirs d'autonomie et d'affirmation de soi, dans une alliance empathique et contenante avec les adultes de leur entourage, en famille comme dans des lieux d'accueil.