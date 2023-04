Un imagier coloré et alléchant qui invite les enfants à participer à la vie de famille et à ouvrir l'oeil sur les merveilles du quotidien. Le dimanche, c'est jour de marché. On rassemble les sacs, les paniers, le porte-monnaie, on pense à la liste et c'est parti ! D'abord, il nous faut des pommes de terre : chacune a un nom qui correspond à sa variété. Puis on choisit un beau potiron, des oeufs, du pain, des herbes aromatique... d'un étal à l'autre, les fruits et légumes rivalisent de couleurs et de motifs. On discute avec les commerçants et on a parfois le droit de goûter. Au fur et à mesure, le panier se remplit... et comme le marché est plein de surprises, on revient toujours avec quelque-chose qui n'est pas sur la liste !