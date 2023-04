Le Dossier Q, Q comme queue, comme la queue de Victurienne

Mélange de genres et de tons, introspectif ou trépidant, ce roman cocasse aux multiples facettes relate les aventures extravagantes survenues à Victurnienne Saint-Théobalde un matin d'avril ensoleillé à Paris. Elles entraînent le lecteur et les multiples personnages du récit dans un monde échevelé où réalité et fiction se mêlent pour ne faire plus qu'un.