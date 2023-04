La guerre du silence. Pie XII, le nazisme, les juifs

Comment expliquer les silences de Pie XII sur les exactions nazies ? Andrea Riccardi examine la question à partir des archives de son pontificat que le Vatican a rendu accessible en mars 2020. Un livre appelé à devenir un classique. Pie XII, dont le pontificat couvre les années de la Seconde guerre mondiale est une figure controversée. S'il a défendu certaines victimes du nazisme, particulièrement durant les mois dramatiques de l'occupation de Rome, il a aussi été accusé de " silences " bien trop nombreux, au regard notamment des nouvelles qui atteignaient le Vatican concernant les territoires occupés par Hitler, et cela aussi tôt que 1939. Le choix de ne pas se manifester fortement afin d'éviter d'aggraver la situation ne concerne pas seulement la question dramatique de l'extermination des Juifs mais aussi les autres populations qui ont souffert du conflit. Cet ouvrage, qui s'appuie sur un grand nombre de documents pour la première fois accessibles, raconte l'histoire et les raisons de ces silences. Il le fait en replaçant Pie XII dans son époque, un contexte extrêmement complexe, très différent de celui qui allait prévaloir dans la période postconciliaire ; notamment à cause de l'antijudaïsme fortement répandu parmi les Catholiques et dans les cercles du Vatican, qui ne doit pas être oublié. Ce qui en ressort, c'est un pape conscient et soucieux de ses propres silences, mais en difficulté. Et si, à la lumière des faits, il est difficile d'accuser ou d'absoudre les choix de Pie XII, ce qui est certains c'est que de n'avoir pas ouvert plus tôt les archives n'a pas amélioré l'image de l'Eglise.