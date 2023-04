Remèdes du ciel. Révélations données à Luz de Maria

Ce document présente explicitement les messages concernant les plantes médicinales indiquées par le Ciel. Dans certains cas, ils indiquent les usages, les propriétés et les contre-indications que possède chaque plante médicinale. Toutefois, il incombe à chaque personne d'étudier en profondeur le dosage, les contre-indications et l'interaction de la plante avec son organisme particulier et avec les autres traitements médicaux qu'elle reçoit, afin de ne pas créer d'interférences ou d'intoxication par combinaison de substances, en tenant toujours compte de son état de santé. Des recherches approfondies sont nécessaires pour toute personne envisageant d'utiliser des plantes médicinales , et cette nécessité doit être transmise à ceux à qui l'on recommande de les utiliser.