Ensemble c'est mieux !

Pas facile d'apprendre à partager quand on est petits ! C'est pourquoi il est important de valoriser le plaisir éprouvé en compagnie des autres, et de trouver des stratégies et des solutions de compromis. Un jardin public, plein de jeux et d'espace ! Bien sûr, on ne peut pas les avoir rien que pour soi. Mais alors, que faire quand certains ne veulent pas laisser les autres jouer ? Et si on leur apprenait à coopérer et à partager ? Voici différentes situations à travers lesquelles les tout-petits pourront facilement s'identifier et découvrir, en soulevant les rabats, qu'il existe toujours une solution pour s'amuser tous ensemble.