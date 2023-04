Les Chappuys d'Amboise. Chronique historique d'une famille lettrée de la Renaissance

Installée à Amboise au XVe siècle, la famille Chappuys s'est dispersée au siècle suivant à Rouen, Lyon, Tours ou Paris, dans les principaux centres politiques et intellectuels où elle a été un témoin privilégié de son temps dans l'entourage des puissants. Jusqu'à présent, outre Claude, poète et libraire de François Ier, et Gabriel, traducteur prolixe de la fin du XVIe siècle, n'étaient simplement qu'évoqués Héliot, sommelier de l'échansonnerie du dauphin en 1472, Jehan, procureur au siège royal d'Amboise et une cousine, Gabrielle. Confrontés aux inexactitudes et aux lacunes, les auteurs ont voulu mener l'enquête et faire revivre les Chappuys comme famille replacée dans son contexte géographique, politique, économique et social. Seize membres et leurs alliés sont ici à découvrir grâce à la consultation systématique des documents d'archives originaux. Cette étude rigoureuse, qui se veut didactique et accessible à tous, veut aussi offrir au lecteur curieux et au spécialiste le détail des sources précises et vérifiables, permettant de dresser l'état des lieux le plus exhaustif possible des connaissances actuelles, biographiques et généalogiques, concernant les Chappuys d'Amboise.