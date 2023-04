La pédagogie du bon sens éducatif

L'accompagnement des enfants est en pleine mutation. Comme pour toute transformation, il y a des personnes résistantes au changement : pourquoi modifier une démarche qui semble fonctionner, tel faire appel à la punition, au chantage ? A l'inverse, il y a celles qui sont promptes au changement, notamment au regard de ce qu'elles même ont pu vivre, et qui vont prôner bienveillance, psychologie positive ou écoute active. Et puis, entre ces deux positionnements, on retrouve les indécis, qui se questionnent, s'intéressent, cherchent... Les conseils éducatifs sont aujourd'hui omniprésents : amis, famille, livres, magazines... Comment s'y retrouver ? Comment faire la part des choses entre ce qui nous a façonné (culture, éducation, croyances...) et ce que nous souhaitons viser, à savoir le mieux ? En éducation il n'y a pas de livre de recette. Pour autant, y a-t-il une méthode à appliquer plus qu'une autre ? Ne devrions-nous nous faire davantage confiance et faire appel à notre bon sens ?