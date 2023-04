La pâtisserie Bliss Tome 4 : La bouchée ensorcelée

Des aventures délicieusement drôles qui mêlent famille, pâtisserie et magie ! Un mystérieux colis est arrivé à la pâtisserie Bliss. Dedans ? Un cookie... que la petite Nini aurait mieux fait de ne pas manger ! Une simple bouchée, et la voilà ensorcelée, contrainte d'obéir aux ordres d'une étrange note à l'intérieur du gâteau. Son auteur s'intéresse au bocal 377, qui contient les embruns de Vénus, un ingrédient puissant et dangereux ayant le pouvoir de transformer n'importe qui en marionnette. Rose a sa petite idée sur l'identité de l'expéditeur... Tante Lily est de retour !