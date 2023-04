Le dernier roman, inédit en France, de Sam Shepard, écrit durant ses derniers jours de vie. Quelques jours avant sa disparition en 2017, Sam Shepard achevait l'écriture de L'Espion qui est en moi, dans lequel un anonyme rassemble, devant nos yeux ébahis, ses souvenirs tandis qu'il subit des examens et des traitements pour une maladie qui le rend de plus en plus dépendant. Sa prose fulgurante, qui bondit de la page par son immédiateté et sa puissance, rend un hommage bouleversant à sa famille et à la nature. Des jardins d'une clinique renommée de l'Arizona à Alcatraz, d'une ville frontalière du Nouveau-Mexique à un bâtiment délabré de Manhattan, ce roman est l'expression même, tout en poésie, de nos vulnérabilités, ainsi qu'une libre célébration de la famille et de la vie. " On sait que l'on touche au mythe quand on tient dans ses mains un roman aussi mince que celui-ci, où les mots ont la place de résonner... On entend Beckett dans le style frugal et les échos existentiels de L'Espion qui est en moi. " - Dwight Garner, The New York Times