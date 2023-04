Le management optimal : concilier performance et bien-être au travail est un véritable guide qui pose les bases du management optimal dont chaque organisation a besoin. "Inspiré du modèle de Maslow et construit en s'attachant à respecter les besoins de l'entreprise et ceux des individus au travail, leur modèle jette les bases d'une nouvelle dynamique de créativité. Une conception moderne de la relation interpersonnelle y est mise en lumière, en restituant à l'individu sa puissance créatrice". Vincent Bolloré Les deux auteurs ont intégré à cet ouvrage : -des exemples concrets pour illustrer le Management optimal. -une boîte à outils praticopratique pour une mise en oeuvre facilitée. -un petit dictionnaire impertinent vient également éclairer le propos ! Un livre indispensable pour comprendre et mettre en oeuvre un management optimal aujourd'hui !