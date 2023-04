Ce fut au retour de son célèbre voyage en Amérique, que, dans une excursion à Berlin, Alexandre de Humboldt, encore tout ému des scènes neuves et saisissantes qu'un monde vierge avait déroulées devant ses regards émerveillés et investigateurs, lança, sous la forme de discours, ces immortels tableaux, qui furent comme le premier jet de ses impressions de la nature. Aussi un souffle poétique y anime-t-il partout le génie de l'observation ? ; le sentiment y échauffe la science, l'illumine et lui communique un si vif attrait que les personnes qui lui sont le plus étrangères se montrent avides de l'étudier sous cette forme, sous cet aspect séduisant. (Léon Guérin) Ce livre de Humboldt fut celui qui rencontra le plus grand succès, un best-seller publié dans onze langues. Avec les Tableaux de la nature, Humboldt créait un genre littéraire complètement inédit, qui mêlait belle écriture, généreuses descriptions de paysages et d'observations scientifiques, un style qui influence encore les récits de voyage d'aujourd'hui. De toutes ses oeuvres, ce fut toujours sa préférée. (Andrea Wulf, L'invention de la nature)