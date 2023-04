Mourir en mai

Cinq ans après Rouge parallèle, un roman historique (et politique) magistral dans la France de 1945. Très documenté, faisant vivre des personnages authentiques et rythmé comme une série télé, ce roman est captivant. Paul-Henri de la Salles est l'un de ces soldats perdus de l'anti-communisme français de l'entre-deux-guerres, qui a franchi toutes les limites de la raison en endossant l'uniforme SS pour aller combattre sur le front de l'Est. Miraculeusement rescapé de l'enfer de Berlin, il est entendu par d'étranges personnages qui ont des propositions à lui faire... Pendant ce temps, dans les rues de Paris libéré, le héros des Forces Aériennes Françaises Libres Michel Lestienne est reçu par De Gaulle, qui s'inquiète des projets américains en France. Il s'agit de surveiller en particulier les faits et gestes de Jean Monnet. Les vies de ces deux hommes si différents vont évoluer en parallèle et finalement se croiser, dans un drame. Stéphane Keller est scenariste pour le cinema et la télélvision. Il est l'auteur de plusieurs romans historiques, dont Rouge parallèle (Toucan Noir, 2018).