Cocus et humiliés

Géraldine est une sex addict, une obsédée, une nymphomane qui consacre sa vie au sexe. Curieuse, frondeuse, intrépide, elle dit avoir tout essayé des choses du sexe ! Elle revendique son statut de femme libre et vous donne à lire une série de témoignages et d'histoires vécues où des hommes consentants, impuissants ou soumis laissent leur femme profiter librement de relations sexuelles beaucoup plus épanouies avec d'autres, sans aucune limite. En bons candaulistes, ils en sont souvent excités, en bons soumis ils n'ont souvent plus le choix. Mais c'est leur nature qui s'exprime ainsi, au grand plaisir de leurs femmes déchaînées et jouissant enfin sans entrave. Amants, patrons ou purs inconnus, de nombreux hommes vont pouvoir en profiter sans vergogne, jusqu'au dressage des maris soumis. Géraldine vous offre au gré de ces parcours très particuliers quatorze nouvelles toutes plus jouissives les unes que les autres.