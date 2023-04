Au secours de Notre-Dame. Tome 1. Panique sur le chantier

Marceau et Suzie étaient loin de se douter, en faisant la connaissance de Madelon aux abords de Notre-Dame, que cette rencontre les conduirait jusqu'au Moyen Age ! Alors qu'un ascenceur magique les dépose sur le parvis de la cathédrale, ils sont embarqués dans une folle aventure : le sort s'acharne sur le chantier et la pose de la première pierre semble compromise ! Il faudra toute l'ingéniosité et le courage des Audacieux pour aider Sully et ses artisans à triompher de l'adversité. Quelqu'un ne serait-il pas déterminé à saboter la construction ?