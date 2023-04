Les ruines ont de l’avenir. Pour une déconstruction et reconstruction épistémologiques

Qu'en est-il aujourd'hui dans la démolition des vestiges ou des ruines du passé ? N'est-on pas en train de réécrire une histoire, une histoire palimpseste et d'inscrire dans un mouvement historique cette inscription du passé, lequel fait émerger les nouveaux signes du présent ? Quelles sont ces signes émergents, quels en sont les agents, les vecteurs et les limitations que cela engendre ? L'image (la métaphore) à l'origine, "pense et repose sur laisser des traces" . Il s'agit de se demander quel est le sens de la valorisation esthétique et historique de la ruine dans le geste de mettre en ruines ou élever des ruines par l'image, le cinéma, la photographie, la littérature. On veut raconter la dégradation et le devenir d'un avant et d'un après par l'incomplétude de la ruine, par l'aspect fragmentaire de la ruine, dans son vestige physique mais aussi dans le symbole qu'elle représente. La question peut être déclinée sous un aspect philosophique et sociologique.