ON M'A DIT QUE J'ETAIS EN TRAIN DE MOURIR, MAIS JE CROIS QUE JE SUIS EN TRAIN DE VIVRE... La vie est courte. Lenni, du haut de ses dix-sept ans, le sait mieux que personne : les médecins sont formels, ses jours sont comptés. Pourtant, elle est bien décidée à montrer au personnel de l'hôpital de Glasgow qu'elle n'en a pas encore fini avec la vie. Pendant un cours de peinture, elle rencontre Margot : quatre-vingt-trois ans, une bonne humeur constante et un esprit de contradiction affûté. Elle aussi est arrivée au dernier chapitre de son existence. Quand elles se rendent compte qu'à elles deux, elles ont cent ans, c'est une révélation. Pour chacune de ces années, Lenni et Margot décident de peindre un tableau. Pour chacun de ces moments remplis d'amour, de rires ou de larmes, mais surtout de souvenirs inoubliables qu'elles vont se raconter, jour après jour. Car même si leur histoire commune touche à sa fin, elles ont l'intention de profiter de la moindre minute, jusqu'au dernier instant... Traduit de l'anglais par Santiago Artozqui Mêlant joie, humour et tendresse, Les Cent ans de Lenni et Margot nous dévoile l'extraordinaire cadeau qu'est la vie - même lorsque celle-ci nous échappe - et nous parle de notre capacité infinie à aimer quand nous en avons le plus besoin.