Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 13

Mes très chers amis, je vous exprime mes remerciements les plus sincères. Du jour au lendemain, Darkness disparaît, ne laissant à ses camarades qu'une simple lettre leur annonçant sa décision de quitter l'équipe. Ceux-ci avaient bien remarqué que ces derniers temps, Darkness avait un comportement étrange, mais jamais ils n'auraient imaginé un tel retournement... Et un beau jour, Lean affirme avoir entendu dire que Darkness allait bientôt se marier à Alderp. Persuadé que quelque chose d'étrange se trame, puisque Darkness affirmait jusqu'alors ne pas avoir l'intention de se marier de sitôt, et que son futur mari n'est autre qu'Alderp, un individu à la réputation plus que douteuse, Kazuma décide de s'introduire en douce dans le manoir des Dustiness afin de clarifier la situation avec la principale intéressée...