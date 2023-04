Dieu joueur d'échecs ? Prédestination, grâce et libre arbitre. De l’Écriture à saint Albert le Grand

Les traditions juive, chrétienne, et même musulmane, se sont longtemps ? interrogées sur les rapports entre Dieu et la liberté humaine, essentiels quant à l'intelligence de notre destinée, et souvent objets d'angoisses, de durcissements et de rejets. Notre série de quatre volumes intitulés Dieu joueur d'échecs ?? cherche à déterminer quelle est l'authentique pensée de l'Eglise catholique sur le sujet. Le présent tome I part de l'Ecriture citée par les théologiens sur la prescience divine, la prédestination, la grâce, le libre arbitre, la tolérance divine du mal, et l'auteur propose une anthologie commentée de textes des Pères jusqu'à saint Albert le Grand (partie centrale de 500 pages consacrée à saint Augustin), enrichie de bibliographies à jour. Chaque notice sur l'auteur examiné, enrichie de bibliographies à jour permettant au lecteur de prolonger la réflexion, se compose d'une anthologie ou d'un résumé des passages pertinents. On trouve aussi une douzaine d'index.