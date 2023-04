L'évasion d'Arsène Lupin et autres nouvelles

Après avoir voyagé à bord du transatlantique, Arsène Lupin est arrêté par l'inspecteur Ganimard qui était à ses trousses. Mais une fois à la prison de la Santé, il fait savoir au juge d'instruction qu'il n'assistera pas à son procès, car il se sera évadé avant... Y parviendra-t-il ? Ce recueil rassemble L'Arrestation d'Arsène Lupin, L'Evasion d'Arsène Lupin et L'Echarpe de soie rouge. Trois nouvelles pour suivre Arsène Lupin, le célèbre gentleman-cambrioleur, dans ses aventures mouvementées ! - Objets d'étude : Héros/héroïnes et héroïsmes [5e] /La fiction pour interroger le réel ; La ville, lieu de tous les possibles [4e]- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Arsène Lupin et Sherlock Holmes (corpus de textes).