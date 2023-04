La bande du parc. Tome 1

Jouer au parc avec ses potes, c'est toute une aventure ! Marius, Medhi, Rodrigue et Julie passent leur temps au parc municipal. Ils ne s'ennuient jamais. Ou alors pas longtemps, car le parc leur offre tout ce qu'un enfant peut espérer : de l'action, du mystère, de l'aventure et des possibilités de jeux infinies. Cela ne les empêche pas d'avoir un oeil sur ce qui les entoure et, une chose est sûre, s'ils voient le monde avec leurs yeux d'enfants, leur analyse est bien plus pertinente que celles de beaucoup d'adultes.