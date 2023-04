Les trois jours qui ont fait tomber la France. 11-13 juin 1940

Lors de l'effondrement de la France en juin 1940, on n'a souvent retenu que le conseil des ministres du 16 juin à Bordeaux où le président du conseil Paul Reynaud s'efface pour laisser la place au Maréchal Pétain. Pourtant, ce livre construit sur toutes les archives disponibles à Paris et à Tours, montre que le gouvernement Reynaud qui quitte la capitale dans la confusion des routes de l'exode le 10 juin est combattif et n'envisage pas une minute la capitulation. Six jours plus tard, tout a changé et l'esprit est à l'acceptation de la défaite. Que s'est-il passé ? François Gatineau montre que c'est en Touraine, entre le 11 et le 13 juin que la " bascule " intervient. Plongé dans le désordre le plus total des routes et des communications, le gouvernement se désunit et les plans des uns et des autres se révèlent. Au cours de deux conseils des ministres au château de Cangé, les itinéraires se séparent. . La fuite du gouvernement Reynaud sur les routes de l'exode n'avait jamais été étudié en détail, heure par heure. . Les relations entre ministres et entre militaires français et anglais au cours de ces trois jours fatidiques n'avaient jamais été disséquées aussi minutieusement. François Gatineau est aviateur et historien.