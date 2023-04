Tâvutatèt Tome 3 : Les magiciennes d'Isis

Et vous, jusqu'où iriez-vous pour sauver vos amis d'une malédiction ? Alors qu'ils coulent des jours heureux sur une île paradisiaque, les amis de la princesse Tâvutatèt sont frappés par un mal mystérieux. Le squelette d'Archimède devient tout mou tandis que Dragono souffle des bulles de savon à la place de flammes ! Le sort qui maintient les Uniks en vie s'affaiblit... Dans l'espoir de les sauver, Bianca, Aaron, Képâbèt et Tâvutatèt se mettent en route vers le musée archéologique du Caire ! Là-bas, la mère de Tâvutatèt, la célèbre pharaonne Hapchesout, pourrait peut-être les aider ? Hélas, impuissante face à cette dégradation, elle leur conseille de consulter les papyrus... Le Manuscrit des Initiées d'Isis retient toute leur attention. Prêt à braver tous les dangers, le groupe se prépare à entrer dans le temple sacré de cette déesse... C'est le début d'un voyage extraordinaire durant lequel Tâvutatèt va en apprendre davantage sur l'origine des dieux d'Egypte et rencontrer les magiciennes d'Isis ! Le temps est compté pour trouver un remède. Le sort des Uniks reste encore incertain...