Bercée par les récits familiaux et les mythes ancestraux, une jeune Danoise part sur la trace de ses aïeux féroïens. Elle s'immerge dans une culture à la fois intime et étrangère qu'elle porte précieusement en elle. Parmi les histoires de ses aînés, elle nous raconte ainsi la traversée en bateau que sa grand-mère a effectuée dans les années trente, partie des Iles Féroé afin de rejoindre son mari à Copenhague. Pour lui, elle a abandonné sa vie insulaire, certains de ses désirs, et probablement une partie d'elle-même. Siri Ranva Hjelm Jacobsen compose un premier roman bouleversant qui explore la question de l'héritage. Siri Ranva Hjelm Jacobsen saisit ce qui est vague et imperceptible, l'inoubliable qui respire entre les mots, entre les personnages et les générations. Il ne s'agit pas d'une petite prouesse, mais d'une apothéose. Jón Kalman Stefánsson. Traduit du danois par Andreas Saint-Bonnet.