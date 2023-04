De quoi demain…. Dialogue

"De quoi demain sera-t-il fait ? " s'interroge Victor Hugo. Un philosophe et une historienne tentent de répondre à cette question au long d'un dialogue serré, exigeant. La famille a-t-elle encore un avenir ? Que nous dit la souffrance des animaux que nous massacrons ? Quelles seront demain les formes nouvelles de l'antisémitisme et comment les combattre ? Que reste-t-il de l'esprit de la Révolution après l'échec du communisme ? A travers le prisme de la psychanalyse dont ils font l'éloge, Jacques Derrida et Elisabeth Roudinesco décryptent et analysent leurs héritages intellectuels communs pour mieux penser l'avenir.