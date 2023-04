Mon imagier du corps

Cet imagier présente 70 mots illustrés, réunis en 10 thèmes. Grâce à lui, l'enfant apprend à reconnaître et à nommer le corps humain, des parties qui le composent à son fonctionnement. Il enrichit son vocabulaire, développe sa capacité à s'exprimer à l'oral et nourrit sa curiosité. Au fil des pages, des activités mobilisent son sens de l'observation. Avec en fin d'ouvrage : un miroir intégré pour se familiariser avec son propre corps et utiliser les mots appris de façon ludique.