Poèmes saturniens. Suivi de Fêtes galantes

Cette oeuvre de jeunesse fut nommée ainsi en l'honneur de Saturne, planète des mélancoliques. Rêvant à une poésie "soluble dans l'air", Verlaine souhaite établir une correspondance entre sentiments et sensations. A travers cette recherche poétique, il explore une grande variété de thèmes, de la rêverie urbaine dans "Nocturne parisien" à l'événement historique dans "La Mort de Philippe II". Dans ce recueil, le poète se détache de ses inspirations parnassiennes et symbolistes. Le rythme de ses vers s'affranchit peu à peu de la norme esthétique de l'époque et laisse parler la musique. - Objet d'étude : La poésie du XIX ? siècle au XXI ? siècle- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Le poète, un être à part (corpus de textes).