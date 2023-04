Une passion du monde. Sur les traces de Pierre Loti, l'écrivain voyageur

Une passion du monde est une confrontation physique, intellectuelle, sensible, poétique, spirituelle, avec les lieux explorés par Pierre Loti, écrivain voyageur, officier de marine et esthète du XIXe siècle. Une aventure dans la géographie physique et humaine de cinq pays ayant inspiré les récits de l'académicien - Maroc, Egypte, Jordanie, Iran, Inde - où Gilles Luneau questionne l'exotisme, l'orientalisme et le voyage. Modernité marocaine, histoire égyptienne, humour bédouin, féminisme iranien, spiritualités indiennes se débattent sous l'empire de la globalisation du monde. Cinq voyages qui redonnent à l'histoire une profondeur qu'elle tend à perdre sous la dictature de l'immédiateté. Une grande promenade et une fresque où s'esquissent les figures universelles de l'Autre et de l'Ailleurs. Un dépaysement si profond et si proche. Gilles Luneau a longtemps mené de front une carrière de journaliste, d'essayiste, de photographe et de documentariste. Il fut collaborateur régulier du Nouvel Observateur pendant plus de vingt ans, pour le service Politique étrangère, puis de Géo. Auteur et réalisateur de documentaires (France Télévisions, Canal +, Arte), il se consacre aujourd'hui à l'écriture.