Mon cahier de la gentillesse. Des activités qui m'aident à penser aux autres

Un cahier d'activités pour aider l'enfant à apprivoiser ses émotions et l'encourager à prêter attention aux autres. Les activités de coloriage, de bricolage et d'écriture, ainsi que des défis comme celui des 30 jours de gentillesse ont été conçus pour favoriser sa concentration et son bien-être. Toutes les pages du cahier sont prédécoupées pour que l'enfant puisse les compléter et les utiliser plus facilement.