Défense de l'agriculture française

Consommant trop d'eau, polluant la terre, épuisant les sols, réchauffant la planète... à en croire ses accusateurs, notre agriculture serait coupable de tout. Mais qu'en est-il vraiment ? Dans cet ouvrage, l'agronome Henri Voron prend la défense d'une pratique aujourd'hui mal comprise. Il nous initie ainsi à ce qu'est vraiment l'agriculture, au plus loin des clichés. Et on ne peut saisir ce qui fait la grandeur de l'agriculture qu'en s'intéressant à la fois à ses aspects techniques, technologiques, économiques et culturels. Non, l'agriculture ne détruit pas la nature, ce sont au contraire à des pratiques agricoles parfois millénaires que l'on doit certains de nos plus beaux paysages. Réunissant les beautés contraires de la nature et de la culture, ces pratiques constituent une part fondamental du patrimoine de notre pays. Les immenses atouts de la France dans le domaine, qui vont de notre situation géographique à notre art culinaire, ont tout pour faire de notre agriculture un fleuron de notre économie. A la fois pratique ancestrale enracinée dans notre histoire et secteur d'avenir, l'agriculture française est un chef-d'oeuvre aujourd'hui mis en péril par les coups de boutoir d'idéologies régressives. Pariant sur l'intelligence et le bon sens, Henri Voron s'adresse ici à tous ceux qui souhaitent aller au-delà des slogans et saisir enfin les enjeux véritables de ce secteur stratégique essentiel. Henri Voron est agronome, ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forets, spécialiste en hydrologie. Il est l'auteur, avec Jean de Kervasdoué, de plusieurs ouvrages dont Pour en finir avec les histoires d'eau (Plon, 2012) et récemment Les Ecolos nous mentent (Albin Michel, 2021).