Ta vie sur Terre. Livre de naissance pour petits humains

Bonjour, bonjour ! Bienvenue sur cette planète. On l'appelle la Terre. Nous sommes si heureux que tu sois arrivé. e parmi nous. Chérissez tous les instants partagés avec Bébé dans ce livre de naissance inspiré de l'album Nous sommes là. Avec des enveloppes et des cadres photos pour immortaliser les premiers mois de votre enfant et faire de ces précieux souvenirs des moments inoubliables !