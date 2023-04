Après l'amour

"Quel visage arborez-vous quand l'amour se termine ? L'amour véritable, celui qui vous prend à la gorge et bouscule les lignes du réel - oui, celui-là. Quand il s'arrête, comment faites-vous ? Certains déambulent en scooter dans les rues, à la recherche de corps multiples. Certains vont d'un bar à l'autre, noyer l'amour dans la boisson. Certains restent dans leur lit, afin que le chagrin les oublie. Certains travaillent de manière acharnée, sans savoir qu'ils travaillent d'abord à désaimer. Le visage du désamour, je sais ce que c'est, mais je ne m'y habitue jamais. Et vous, comment faites-vous ? Moi, je n'ai rien su faire d'autre qu'écrire, chaque jour. Ces mots ont jailli de l'amour arraché - ils dessinent le manque, la passion, la solitude, l'obsession... J'ai voulu regarder la rupture amoureuse droit dans les yeux, sans l'éviter ni la subir". En une centaine de fragments poétiques magnifiquement illustrés par l'artiste-peintre Inès Longevial, Line Papin nous donne rendez-vous pour une thérapie littéraire contre le chagrin d'amour. Un remède à la souffrance, des mots comme des colombes à glisser entre chaque main.