Strass diamants. Petit lapin

Une boîte proposant la création de 3 tableaux sur le thème des animaux : 3 scènes joliment illustrées et à compléter (papillons ; faon ; lapin) grâce à 90 gros strass de différentes tailles et formes (ronds et gouttes d'eau), et de 5 couleurs différentes (rose, bleu, vert, jaune, transparent).