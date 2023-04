Le marigot des crocodiles

Dans le marigot des affaires, on doit manger l'autre pour ne pas être mangé. Viteck, chef de village dans un club de vacances, est limogé avec pertes et fracas. Grâce à un de ses fidèles clients, il retrouve un emploi, en France, dans une compagnie d'assurances. L'homme entre alors dans le Marigot, ce monde sans pitié, celui du CAC 40. C'est ainsi qu'il va se retrouver au coeur des intrigues et des vengeances des uns et des autres qui feront de lui une victime de ces guerres intestines que se livrent les grands patrons. Suite à une tentative d'assassinat, une jeune femme chute du 5è étage d'un hôtel de luxe, elle atterrit aux pieds de Viteck à qui elle devra sa survie miraculeuse. Une relation particulière va alors se nouer entre le jeune homme et cette riche héritière devenue paraplégique. Amour, haine, cupidité, soif de pouvoir, voilà l'univers sordide où évoluent et s'affrontent ces personnes prêtes à tous les coups, mêmes les plus abjects, pour parvenir à leur fin.