La mythologie cachée dans Batman, Superman, Thor, Wonder Woman...

La mythologie héroïque ! On connaît tous les super héros qui occupent nos écrans. De Batman à Thor, en passant par Wonder Woman ou encore les Amazones, les films et séries qui leur sont consacrés sont nombreux ! Mais savez-vous d'où ils proviennent et quelles sont leurs origines ? Gwendal Fossois vous propose un tour d'horizon complet et détaillé de vos héros préférés.