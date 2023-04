La photophonie au musée

Pourquoi, comment s'approprier l'art avec un téléphone mobile ? Et que faire de ces oeuvres "détournées"? Cet essai se propose d'analyser une pratique majeure et massive de notre contemporain connecté, celle de la photographie opérée par un téléphone mobile, ou photophonie, des oeuvres d'art exposées dans les musées. Un effort théorique, au croisement de plusieurs champs disciplinaires, vient éclairer une expérience d'observation participante, afin de déplier les raisons et les conditions d'usages qui construisent une nouvelle expérience esthétique et existentielle. Le fragment s'est imposé comme la forme adaptée, pour venir, en regard des 50 clichés reproduits, arpenter la carte, complexe et dynamique, de la photophonie. C'est aussi de notre rapport à notre présent commun, hyperconnecté, que traite cet ouvrage en revisitant la place des outils numériques comme celle de nos usages des réseaux sociaux.