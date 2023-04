Je m'initie à l'ayurvéda

Le guide 100 % débutants pour être mieux dans son corps et son esprit grâce à la médecine ayurvédique L'ayurvéda, médecine traditionnelle indienne vieille de plus de 5 000 ans, est connue à travers le monde pour ses vertus préventives et curatives. Tout au long de cet ouvrage clair et illustré, l'auteur évoque les secrets de cette médecine qui allie régime alimentaire, plantes médicinales, massages ou encore méditation. Dans ce livre : - Les grands principes ayurvédiques : les Doshas (humeurs), les Gunas (humeurs psychiques), les Dathus (tissus) et leur rôle, l'hygiène de vie ayurvédique... - L'alimentation selon l'ayurvéda : le système digestif en ayurvéda, les règles diététiques ayurvédiques, les aliments et boissons à privilégier ou éviter, des recettes de cuisine - Les différents soins ayurvédiques de détoxification : soins corporels (purvakorma) et thérapies de détoxifications naturelles (panchakarma). - Les plantes ayurvédiques et les soins ayurvédiques adaptés aux maux les plus courants : troubles digestifs, problèmes de peau, fatigue, allergies...